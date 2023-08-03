غالانت: خيمة حزب الله حدث صغير وغير استراتيجي



وأضاف بأن الاجتماع سيركز على ما وصفها "التهديدات على الجبهة الشمالية لإسرائيل".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقد الأحد جلسة مشاورات أمنية وتقييم للوضع فيما يتعلق بالساحة الشمالية.



وشارك في الاجتماع وزير الجيش، وزير الشؤون الإستراتيجية، رئيس الأركان، رؤساء (موساد)، رئيس شاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس الشعبة السياسية-الأمنية بوزارة الجيش، والسكرتير العسكري لنتنياهو.



ووفق موقع (والا)، فإن نتنياهو قَبِل التوصيات وأساليب العمل التي اقترحها الجيش والمنظومة الأمنية.



وكان نتنياهو قال يوم السبت، إنه يجب على الإسرائيليين أن لا يتأثروا بتصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني.



ووجه نتنياهو رسالة لنصر الله، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بقوله: "عند الاختبار الجدي سيجدنا نقف كتفاً بكتف، ولذلك أنصحه بألا يختبر قوتنا".



وتابع، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "لا تؤثر بنا التهديدات الخارجة من المخابئ تحت الأرض"، حسب تعبيره.



وكان نصرالله، قال إن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة لأي حماقة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض، ولا سيّما في الغجر اللبنانية".



وأكد نصرالله خلال تصريحات له في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، إننا "نقف في (حزب الله) والمقاومة الإسلامية في لبنان بكلّ ما نستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحد".



نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، في جلسة مغلقة حول خيمة (حزب الله) اللبناني قوله: بأنه "حدث صغير وغير استراتيجي".وأجرى رئيس أركان الجيش، الجنرال هرسي هاليفي، أمس بجولة على طول الحدود الشمالية، وكان برفقته قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين والعديد من القادة.وأجرى هاليفي تقييماً للوضع الأمني "استعرض خلاله القادة الأحداث الأخيرة والإجراءات التي استخدمتها فرقة الجليل لإحباط الانتهاكات في منطقة الحدود".وأفاد موقع (روتر نت) الإسرائيلي، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع الأحد المقبل.