شؤون فلسطينية

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح مشروع تأهيل وصيانة شبكة كهرباء بيت عوا، نفذته وزارة الحكم المحلي بتمويل حكومي، بقيمة 1.9 مليون شيكل، لخدمة أكثر من 15 الف مواطن في البلدة.

والتقى وزير الحكم المحلي والوفد المرافق له بمجلس الخدمات المشترك لريف دورا، واطلع على آليات عمل المجلس وأوضاعه واحتياجاته، وبارك لهم الانتهاء من تنفيذ مشروع تشطيب مبنى المجلس، بقيمة 2.6 مليون شيكل، تم تنفيذه من خلال صندوق تطوير وأقراص الهيئات المحلية، ويقدم خدمات للمواطنين في تجمعات ريف دورا.

واطلع الصالح والوفد المرافق، على احتياجات البلدية والأهالي، وشاركهم الاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية، بقيمة 2.6 مليون شيكل، تم تنفيذها من خلال صندوق تطوير وأقراص الهيئات المحلية، ومشروع اخر للطرق الداخلية بقيمة 500 الف شيكل، بتمويل حكومي، لخدمة أكثر من 50 آلاف مواطن.

وشارك في الافتتاح مدير عام الصندوق محمد الرمحي ومدير عام المديرية رشيد عوض ووفدا من الوزارة والمديرية والصندوق.

كما شارك الصالح، والوفد المرافق اهالي تفوح الاحتفال بالانتهاء من تنفيذ مشروعين وهما: تشطيب مبنى البلدية، بقيمة 850 الف شيكل، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية بقيمة 750 الف شيكل، نفذتها الوزارة بتمويل حكومي ومساهمة من البلدية، لخدمة سكان المنطقة.

واشاد الصالح خلال لقائه المجلس البلدي وعدد من المواطنين، بابداع بعض الهيئات في تنفيذ المشاريع وإخراجها بأفضل شكل، مطالبا باقي الهيئات بالاحتذاء بها، وتنفيذ المشاريع بمهنية عالية، والإبداع بتقديم الخدمات للمواطنين.


أخبار ذات صلة

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا

ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

مدير الشرطة بغزة يوجه رسالة للمراكز والمؤسسات الحقوقية

مدير الشرطة بغزة يوجه رسالة للمراكز والمؤسسات الحقوقية

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

مؤشر سلطة النقد للأعمال: تراجع في الضفة واستقرار في غزة خلال تموز

مؤشر سلطة النقد للأعمال: تراجع في الضفة واستقرار في غزة خلال تموز

المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية

المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية

المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية

رام الله: نقابيون يطالبون بتشديد الرقابة على أماكن العمل ومعاقبة المخالفين

رام الله: نقابيون يطالبون بتشديد الرقابة على أماكن العمل ومعاقبة المخالفين

المطران حنا: من الأهمية بمكان العمل من أجل الحفاظ على القدس وطابعها

المطران حنا: من الأهمية بمكان العمل من أجل الحفاظ على القدس وطابعها

وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع طرق في بيت لحم‎

وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع طرق في بيت لحم‎

35 انتهاكًا احتلاليًا طال الصحافيين الفلسطينيين خلال يوليو الماضي

35 انتهاكًا احتلاليًا طال الصحافيين الفلسطينيين خلال يوليو الماضي

المكتب الوطني يدعو لوضع منظمات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

المكتب الوطني يدعو لوضع منظمات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة التطرف المتصاعد

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة التطرف المتصاعد

منوعات

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

&quot;خايفة أتحسد&quot;.. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

"خايفة أتحسد".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

عربي

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من &quot;انعدام الأمن الغذائي الحاد&quot;

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل