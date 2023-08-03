الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح مشروع تأهيل وصيانة شبكة كهرباء بيت عوا، نفذته وزارة الحكم المحلي بتمويل حكومي، بقيمة 1.9 مليون شيكل، لخدمة أكثر من 15 الف مواطن في البلدة.والتقى وزير الحكم المحلي والوفد المرافق له بمجلس الخدمات المشترك لريف دورا، واطلع على آليات عمل المجلس وأوضاعه واحتياجاته، وبارك لهم الانتهاء من تنفيذ مشروع تشطيب مبنى المجلس، بقيمة 2.6 مليون شيكل، تم تنفيذه من خلال صندوق تطوير وأقراص الهيئات المحلية، ويقدم خدمات للمواطنين في تجمعات ريف دورا.واطلع الصالح والوفد المرافق، على احتياجات البلدية والأهالي، وشاركهم الاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية، بقيمة 2.6 مليون شيكل، تم تنفيذها من خلال صندوق تطوير وأقراص الهيئات المحلية، ومشروع اخر للطرق الداخلية بقيمة 500 الف شيكل، بتمويل حكومي، لخدمة أكثر من 50 آلاف مواطن.وشارك في الافتتاح مدير عام الصندوق محمد الرمحي ومدير عام المديرية رشيد عوض ووفدا من الوزارة والمديرية والصندوق.كما شارك الصالح، والوفد المرافق اهالي تفوح الاحتفال بالانتهاء من تنفيذ مشروعين وهما: تشطيب مبنى البلدية، بقيمة 850 الف شيكل، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية بقيمة 750 الف شيكل، نفذتها الوزارة بتمويل حكومي ومساهمة من البلدية، لخدمة سكان المنطقة.واشاد الصالح خلال لقائه المجلس البلدي وعدد من المواطنين، بابداع بعض الهيئات في تنفيذ المشاريع وإخراجها بأفضل شكل، مطالبا باقي الهيئات بالاحتذاء بها، وتنفيذ المشاريع بمهنية عالية، والإبداع بتقديم الخدمات للمواطنين.