شؤون فلسطينية

ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا

ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا
ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) والحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين.

وقال رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله أوليفر أوكزا: "ستواصل الحكومة الألمانية دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة. وستقدم الاتفاقيات الجديدة مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين. 

وسوف تمكن الاتفاقية أونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها. وهذا من شأنه أن يجعل خدمات (أونروا9 أكثر كفاءة وسهولة الوصول من قبل لاجئي فلسطين".

وستدعم اثنتان من الاتفاقيات الجديدة، بمبلغ إجمالي قدره 16 مليون يورو، استمرار البرنامج الإقليمي الجاري لتحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في المخيمات. 

وسيعمل هذا التمويل للبرنامج على تحسين البنية التحتية في مخيمات لاجئي فلسطين في لبنان وقطاع غزة، ودعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتهدف الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها إلى توفير 12 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم. 

ويركز هذا المشروع المبتكر على رقمنة العناصر الرئيسة لخدمات الأونروا الصحية والتعليمية في الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأعربت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والاتصال في (أونروا) عن شكرها بالقول: "إنني ممتنة جدا لألمانيا على هذه الاتفاقيات الجديدة التي ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة وستسمح لـ (أونروا) بالقيام باستثمارات حيوية في البنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرحلة الجديدة من برنامج الرقمنة ستساعد (أونروا) على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي في مجالات الصحة والتعليم".

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