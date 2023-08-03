مسؤول أردني: نحو 2200 عامل يعملون بعدة قطاعات في إيلات
أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، اليوم الخميس، أن نحو 2200 أردني، يعملون بعدة قطاعات في إيلات.
وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن: "نعمل على الاهتمام بأوضاعهم العمالية (...) هذا ملف مهم بالنسبة للسلطة ونعمل على زيادة الأعداد بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).
وقال الحاج حسن الذي التقى بمسؤول إسرائيلي مؤخراً: "بعثنا رسائل للجانب الإسرائيلي بأن التصريحات عن التخطيط لمنتجع سياحي غير مقبول سياسيا ولو تطرقنا لهذا الموضوع لكان الجانب المصري موجود".
الحاج حسن قال إن العمالة الأردنية بإيلات تنام في العقبة، واصفا أوضاع العاملين هناك بـ"الجيدة جدا."
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، بأن هناك خطة لتطوير مثلث (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، بأن هناك خطة لتطوير مثلث (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.
وكانت سلطة العقبة الاقتصادية قالت في وقت سابق، إن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس سلطة العقبة الخاصة بمسؤول إسرائيلي تطرق لموضوع العمالة الأردنية بإيلات، وقضايا مشتركة تجمع الجانبين حسب اتفاقية السلام ودخول الإسرائيليين وعرب 48 للأردن عبر معبر وادي عربة.
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