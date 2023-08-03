مسؤول أردني: نحو 2200 عامل يعملون بعدة قطاعات في إيلات





وكانت سلطة العقبة الاقتصادية قالت في وقت سابق، إن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس سلطة العقبة الخاصة بمسؤول إسرائيلي تطرق لموضوع العمالة الأردنية بإيلات، وقضايا مشتركة تجمع الجانبين حسب اتفاقية السلام ودخول الإسرائيليين وعرب 48 للأردن عبر معبر وادي عربة.

الحاج حسن قال إن العمالة الأردنية بإيلات تنام في العقبة، واصفا أوضاع العاملين هناك بـ"الجيدة جدا."وادعت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، بأن هناك خطة لتطوير مثلث (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.