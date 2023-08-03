مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

لقي طفل يبلغ من العمر (3 سنوات) مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة يتما جنوب نابلس.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وقوع حادث دعس لطفل في بلدة يتما بنابلس وهو من سكان قرية قصرة جنوب نابلس، حيث تحركت قوة من شرطة المرور للمكان، وتم نقل الطفل إلى مشفى النجاح حيث أعلن الأطباء عن وفاته.





وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث و ضبطت الشرطة المركبة التي كان يقودها السائق، وتم مباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.

رام الله - دنيا الوطن