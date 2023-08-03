اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا



يذكر ان الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي نفذت الشهر الماضي مهمة رسمية الى دولة ليبيا، جرى خلالها عقد عدة لقاءات واجتماعات بين الجانبين الليبي والفلسطيني تهدف الى خلق اطارا للتعاون التنفيذي بين وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.







رام الله - دنيا الوطنعقد وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم الخميس في مقر الوزارة في رام الله، اجتماعا مع اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين دولتي فلسطين وليبيا، بحضور وزير الداخلية والأمن اللواء زياد هب الريح، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد د.اسحق سدر، ووزير التعليم العالي د.محمود ابو مويس، ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، ومساعد الوزير للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز ابو الرب، وممثل وزيرة الصحة د. احمد عبد الحليم وفريق العمل المختص من الوزارات الفلسطينية المعنية .ووضعت اللجنة خطة تفصيلية لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها مع دولة ليبيا خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مؤخرا في طرابلس، في مجالات الداخلية والامن والصحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتعليم العالي والاقتصاد، والتعاون في مجال القطاع الخاص.من جانبه شكر الوزير د.رياض المالكي الطواقم التي شاركت في مهمة ليبيا الاخيرة وثمن جهود جميع الوزارات الشريكة، وأعرب عن اهمية هذا البرنامج الذي سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويفتح آفاق تعاون في العديد من المجالات، كما اطلع د.المالكي السادة الوزراء على مخرجات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في ليبيا للبناء عليها والبدء بتنفيذ البرنامج باسرع وقت ممكن.وتم الاتفاق على وضع برنامج واضح المضمون والمخرجات، فيما يتعلق بماهية المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل كل وزارة، والتركيز بالاساس على ان تكون بداية هذه البرامج تتخصص في اظهار نقاط القوة لكل من الوزارات المعنية، واهمها هي نقل الخبرات الفلسطينية المتنوعة وضمن الاحتياجات الليبية. على ان تكون الوزارات والطواقم جاهزة خلال شهر للبدء بتنفيذ البرامج من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.وأكدت اللجنة على أهمية هذا التعاون لدولة فلسطين خصوصا من الناحية التنموية، بالإضافة الى التركيز على تنمية القدرات ونقل الخبرات الى ليبيا، حيث تعتبر هذه فرصة لدراسة السوق الليبي وتصدير المنتجات الفلسطينية اليه وتنظيم المنتديات الخاصة برجال الاعمال والقطاع الخاص.