المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن "ما جرى في مخيم عين الحلوة في لبنان انما هو امر يندى له الجبين فاستعمال السلاح في المخيمات بين الاخوة انما هي مسألة في غاية الخطورة ونتمنى ان تنجح كافة المبادرات التي يقوم بها الاحباء في لبنان من اجل انهاء هذه الفتنة وافشال هذا المخطط الشيطاني الهادف الى الاساءة لمخيماتنا في اطار مخطط ممنهج هادف للنيل من عدالة حق العودة هذا الحق الثابت الذي لا يسقط بالتقادم" .وأضاف حنا "ان ما حدث في مخيم عين الحلوة انما هو اساءة لشعبنا وعدالة قضيتنا ومحاولة للتشويه والنيل من عدالة هذه القضية وخاصة امام اصدقاءنا مؤازري قضيتنا في مشارق الارض ومغاربها ".وتابع "نتمنى ان تعالج هذه الاحداث بروح الحكمة والمسؤولية والرصانة وان يتوقف هذا الاقتتال الداخلي لكي يكون الجميع عائلة واحدة في دفاعهم عن عدالة قضيتهم وحقهم المشروع في العودة الى الوطن السليب".