اشتية يبحث مع ممثل البنك الدولي سير مشاريع البنك في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، في رام الله اليوم الخميس، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين، ستيفان إمبلاد، التعاون المشترك بين الحكومة والبنك الدولي.كما بحث اشتية مع إمبلاد سير المشاريع التي ينفذها البنك الدولي التي يشرف عليها في فلسطين، وتتركز في قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والبلديات والتدريب والتعليم المهني والتقني، بما يقود إلى تعزيز الفرص الوظيفية والمساهمة في التنمية الشاملة لفلسطين.وعبّر اشتية عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فلسطين.