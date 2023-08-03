الأسير وجدي جودة يدخل عامه الـ20 في الأسر

رام الله - دنيا الوطنيدخل الأسير وجدي عزمي جودة (46 عاما) من حي عراق التاية شرقي نابلس، يوم غدٍ الجمعة عامة العشرين في الأسر بشكل متواصل.وكان الأسير وجدي جودة القابع في سجن النقب الصحراوي؛ اعتقل بتاريخ 4/8/2004، وحكم بالسجن لمدة 25 عاماً، بتهمة نشاطه في الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلال انتفاضة الأقصى الثانية.والأسير جودة كان قد حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير خلال فترة اعتقاله المستمرة، رغم حصوله على شهادتي الدبلوم والبكالوريوس قبل اعتقاله عام 2004.الجدير ذكره أن الأسير جودة، أحد أبرز قادة الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعضوا في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وله العديد من المقالات السياسية والفكرية، ويدير جلسات ثقافية متنوعة في مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية داخل سجون الاحتلال.