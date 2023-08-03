المطران حنا: ما يخطط للقدس لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبه



وقال المطران حنا: القدس في خطر شديد وما يخطط للقدس لا يمكن للعقل البشري ان يستوعبه ولذلك وجب علينا جميعا ان نكون يقظين وحذرين مما يخطط للقدس فالمؤامرة في القدس تستهدفنا جميعا ولا تستثني احدا على الاطلاق كما انها تستهدف كافة تفاصيل حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة بما في ذلك مسألة التعليم كما وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة وقد وصلنا الى مرحلة يمنع فيها العلم الفلسطيني من ان يرفع في القدس فأي ظلم هذا واي احتلال هذا يمنع الفلسطيني من ان يعبر عن هويته وانتماءه وعلمه ووطنه.

وأضاف: بات معلوماً ان هنالك اطماعا احتلالية بهدف تغيير طابع هذا المكان واجراء التغييرات الزمانية والمكانية والتي تفسح المجال للمستوطنين لكي يجولوا ويصولوا دون اي وازع ودون اي رادع.