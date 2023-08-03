المطران حنا: ما يخطط للقدس لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبه
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الاقتحامات المستمرة والمتواصلة داخل البلدة القديمة من القدس من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة انما تحمل الكثير من الدلائل وفي مقدمتها ان هؤلاء يسعون لبسط واقع جديد داخل القدس القديمة وخاصة فيما يتعلق بالمقدسات والاوقاف وتحديدا المسجد الأقصى.
وأضاف: بات معلوماً ان هنالك اطماعا احتلالية بهدف تغيير طابع هذا المكان واجراء التغييرات الزمانية والمكانية والتي تفسح المجال للمستوطنين لكي يجولوا ويصولوا دون اي وازع ودون اي رادع.
وقال المطران حنا: القدس في خطر شديد وما يخطط للقدس لا يمكن للعقل البشري ان يستوعبه ولذلك وجب علينا جميعا ان نكون يقظين وحذرين مما يخطط للقدس فالمؤامرة في القدس تستهدفنا جميعا ولا تستثني احدا على الاطلاق كما انها تستهدف كافة تفاصيل حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة بما في ذلك مسألة التعليم كما وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة وقد وصلنا الى مرحلة يمنع فيها العلم الفلسطيني من ان يرفع في القدس فأي ظلم هذا واي احتلال هذا يمنع الفلسطيني من ان يعبر عن هويته وانتماءه وعلمه ووطنه.
وقال المطران حنا: القدس في خطر شديد وما يخطط للقدس لا يمكن للعقل البشري ان يستوعبه ولذلك وجب علينا جميعا ان نكون يقظين وحذرين مما يخطط للقدس فالمؤامرة في القدس تستهدفنا جميعا ولا تستثني احدا على الاطلاق كما انها تستهدف كافة تفاصيل حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة بما في ذلك مسألة التعليم كما وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة وقد وصلنا الى مرحلة يمنع فيها العلم الفلسطيني من ان يرفع في القدس فأي ظلم هذا واي احتلال هذا يمنع الفلسطيني من ان يعبر عن هويته وانتماءه وعلمه ووطنه.
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