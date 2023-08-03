المطران حنا: من الأهمية بمكان العمل من أجل الحفاظ على القدس وطابعها



وقال إن القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث وهي حاضنة اهم المقدسات المسيحية والاسلامية وهي امانة في اعناقنا كابناء للشعب الفلسطيني الواحد ونحن ساكنون فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة في قلوبنا كما هي ساكنة في وجدان كل عربي وكل انسان حر في هذا العالم.



وتابع: "لا يجوز ان تترك القدس لقمة سائغة للاحتلال فالقدس هي عاصمتنا وقبلتنا وهي تاريخ وتراث انساني وروحي عريق واي تعد على القدس وهويتها هو تعد على التراث الانساني الذي وجب الحفاظ عليه".



وشدد على أن القدس تمر بأوضاع عصيبة وتحديات جسيمة فكل شيء فلسطيني مسيحي او اسلامي مستهدف ومستباح في هذه المدينة المقدسة، والمقدسيين مطالبون بأن يبقوا في مدينتهم سدنة لها ومرابطين فيها ومدافعين عن تاريخها وتراثها ومقدساتها واوقافها وعن كل زاوية فيها في ظل هذا الاستهداف الغير مسبوق والذي تتعرض لها مدينتنا المقدسة.





دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الى ضرورة الحفاظ على القدس وطابعها ومقدساتها واوقافها ورفض السياسات الاحتلالية الغاشمة التي هدفها تغيير طابع هذه المدينة المقدسة.