رابط تسجيل لمنتفعي الشؤون خاص بالمنحة الحكومية للكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطنتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة محمد ثابت، عن آلية حصول مستفيدي الشؤون الاجتماعية على المنحة الحكومية للكهرباء بقيمة 50 شيكل لكل عائلة.وأوضح ثابت، في تصريحات (لإذاعة الأقصى) اليوم الخميس، أن الشركة نفذت المنحة الحكومية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بواقع 50 شيكل شهرياً لمن لديهم عدادات ذكية.وتابع: أما "مستفيدو الشؤون الذين لديهم عداد ميكانيكي أو عداد كرت لم يستفيدو من مساهمة الـ 50 شيكل شهرياً، عليهم إبلاغ الشركة لتغيير العداد مجاناً".وقال ثابت إن الشركة وضخت رابط تسجيل عبر موقعها لتمكين المواطنين مستفيدي الشؤون بتقديم شكوى يوضحوا فيها نوعية العداد لديهم ليتمكنوا من حصولهم على مساهمة الحكومة المخصصة للعدادات الزكية.