وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع طرق في بيت لحم‎

وقال الوزير زيارة: رغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، إلا أن وزارة الأشغال تقوم بإعداد العديد من مشاريع الطرق وتنفيذها في المحافظات لتحسين السلامة المرورية، والرقي بشبكة الطرق الرئيسة والرابطة، مبينا أن هذه المشاريع مهمة وحيوية لمحافظة بيت لحم، من خلال الربط بين مناطقها وكذلك مع المحافظات الأخرى، فضلا عن دورها في رفع مستوى السلامة المرورية وخدمة الحركة السياحية للمحافظة.



بدوره، قال محافظ الخليل، إن هذه المشاريع لها دور كبير في خدمة المحافظة ومواطنيها وتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، معبرا عن تقديره لجهود الأشغال العامة في المحافظات كافة.





رام الله - دنيا الوطنأزاح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم الخميس، الستار عن حجر الأساس لمشروع إعادة إنشاء طريق في محافظة بيت لحم، وافتتح مشروعين آخرين في المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين شيقل، بتمويل من الخزينة العامة.وأوضحت وزارة الأشغال، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع بيت ساحور الشرقي بطول 2.6 كم، الذي يخدم نحو 300 ألف مواطن، كونه يربط وسط مدينة بيت لحم والخليل، ويسهل الحركة المرورية بين مناطق بيت لحم، كما تم افتتاح مشروعي صيانة طرق هما خلايل اللوز ودار صلاح.وأشارت إلى أنها تنفذ توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، بتعزيز صمود المواطنين وخدمتهم من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، والخدمات التي من شأنها أن تساعد المواطنين، في مواجهة الظروف الصعبة، وكل ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات مستمرة على أبناء شعبنا في كل مكان.