35 انتهاكًا احتلاليًا طال الصحافيين الفلسطينيين خلال يوليو الماضي

رام الله - دنيا الوطنرصدت وزارة الإعلام (35) انتهاكًا احتلاليا بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال تموز الماضي، إذ استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (19) صحافيًا وصحفيتين اثنتين، و(8) طواقم.وصنفت الوزارة الانتهاكات بواقع (7) حالات محاصرة للطواقم الإعلامية، و (5) حالات استهداف بالرصاص الحي، منها استهداف ومحاصرة طاقم وكالة "الأناضول" التركية الذي ضم المراسل هشام أبو شقرا والمصوّر عصام الريماوي، وطاقم تلفزيون "العربي" الذي ضم المراسل عميد شحادة والمصور ربيع المنير، ما أدى إلى تحطيم الكاميرات واحتراق جهاز البث الخاص بالطاقم الأخير، إضافة إلى محاصرة الصحافيين صخر زواتية وأسيد صبيح في مكتب تلفزيون فلسطين في جنين.كما أصيب عدد من الصحافيين بإصابات متفاوتة أثناء تغطيتهم مسيرات تضامنا مع أهالي مخيم جنين في مناطق مختلفة من المحافظات الجنوبية وهم: أسامة صالح، وأشرف السراج، وفادي شناعة. وجرى الاعتداء على مصور قناة روسيا اليوم عبد الرحمن يونس (استهداف ومحاصرة)، ومعتصم سقف الحيط (احتجاز وتحقيق)، ومجدولين حسونة (منع من السفر)، وجويد التميمي (مداهمة منزل)، ومشهور الوحواح (اعتداء بالضرب)، ويوسف شحادة (استهداف بالرصاص المطاطي).فيما جددت الاعتقال الإداري بحق الصحافيين: محمد أنور منى، ونضال أبو عكر، وعمر أبو الرب. وفرضت أحكاما جائرة على الصحفية المقدسية لمى غوشة وهي: 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، والاعتقال 6 أشهر مع وقف تنفيذ لـ 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع 4500 شيكل غرامة.وتلخصت الاعتداءات في محاصرة الطواقم الصحافية (7)، واستهداف بالرصاص الحي (5)، واعتداء ومنع من التغطية (3)، وتجديد الاعتقال الإداري (3)، واعتداء بالضرب (3)، وفرض أحكام جائرة (2)، وكسر معدات (2)، وإصابة بقنبلة غاز (2)، واحتراق جهاز البث (1)، واختناق شديد (1)، واعتداء على مركبة الصحافي (1)، واحتجاز وتحقيق (1)، ومنع من السفر (1)، ومداهمة منزل الصحافي (1)، وإصابة بالرصاص المطاطي (1)، وفرض غرامة (1). وتوزعت على جنين (15)، ونابلس (5)، والقدس المحتلة (4)، والمحافظات الجنوبية (3)، ومعتقلات الاحتلال (3)، والخليل (2)، وأريحا والأغوار (1)، وسلفيت (1)، ورام الله والبيرة (1).ورأت الوزارة بأن هذه الانتهاكات ومنع الصحافيين من أداء واجبهم المهني يأتي ضمن سياسة إخفاء جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ما يستدعي بشكل عاجل توفير الحماية الدولية العاجلة لهم.3/7/2023: استهداف طاقم تلفزيون "العربي" الذي ضم المراسل عميد شحادة والمصور ربيع المنير، بالرصاص الحي ومحاصرته، ما أدى إلى تحطيم الكاميرات واحتراق جهاز البث، خلال تغطية الاعتداء على مخيم جنين.3/7/2023: استهداف طاقم وكالة "الأناضول" التركية الذي ضم المراسل هشام أبو شقرا والمصوّر عصام الريماوي بالرصاص الحي، ومحاصرته خلال تغطية الاعتداء على مخيم جنين.3/7/2023: محاصرة الصحافيين صخر زواتية وأسيد صبيح في مكتب تلفزيون فلسطين في جنين.4/7/2023: إصابة مجموعة من الصحافيين أثناء تغطيتهم مسيرات تضامنا مع أهالي مخيم جنين في مناطق مختلفة من المحافظات الجنوبية وهم: مراسل التلفزيون العربي أسامة صالح (رضوض شديدة جراءقنبلة غاز في قدمه اليمنى)، ومراسل فضائية "فلسطين اليوم أشرف السراج (اختناق شديد)، والصحافي فادي شناعة (قنبلة غاز في قدمه).9/7/2023: الاعتداءعلى الصحافيين محمد تركمان وكريم خمايسة وإعطاب عجلات مركبتهما خلال احتجازهما على حاجز دير شرف شمالي غربي نابلس.25/7/2023: منع الطواقم من التغطية في دير استيا غربي سلفيت وإطلاق قنابل الغاز صوبها.25/7/2023: منع الطواقم من التغطية في نابلس.28/7/2023: منع الطواقم من تغطية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.3/7/2023: استهداف مصور قناة روسيا اليوم عبدالرحمن يونس بالرصاص الحي ومحاصرته في منزل أحد المواطنين على مدخل مخيم جنين.6/7/2023: احتجاز الصحافي معتصم سقف الحيط والتحقيق معه قرب دوار دير شرف غربي نابلس.10/7/2023: تجديد منع السفر بحق مراسلة القناة التركية "تي آر تي" مجدولين حسونة.11/7/2023: مداهمة منزل الصحافي في وكالة "وفا" جويد التميمي في الخليل وتخريب محتوياته.23/7/2023: الاعتداء بالضرب على الصحافي مشهور الوحواح، ما أدى لإصابته برضوض أثناء تغطيته في الخليل.27/7/2023: استهداف الصحافي يوسف شحادة بالرصاص المطاطي خلال تغطيته مواجهات في حي الطيرة برام الله.2/7/20233: إصدار قرار بالاعتقال الإداري 6 أشهر بحق الأسير الصحافي محمد أنور منى، وكان اعتقل من منزله في نابلس يوم 27/6/2023.11/7/2023: إنهاء الاعتقال المنزلي للصحافية لمى غوشة وفرض أحكام جائرة بحقها: 9 أشهر عمل، و6 أشهر اعتقال مع وقف التنفيذ لـ 3 سنوات، ودفع 4500 شيكل غرامة.25/7/2023: تجديد "الإداري" بحق الأسير الصحافي نضال أبو عكر.27/7/2023: تجديد "الإداري" بحق الأسير الصحافي عمر أبو الرب" 4 شهور، وكان اعتقل في 1/4/2022.