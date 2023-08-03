شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة التطرف المتصاعد

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة التطرف المتصاعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يعكس حقيقة التطرف الإسرائيلي، ويرافق تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة منذ بدايتها ، الداعية علنا للانتقام بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس ، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة  في مختلف المناطق ، طالت حصيلتها عشرات المواطنين من بينهم أسرى محررين أمضوا سنوات عديدة في سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة بأن المعتقلين لم يسلموا من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب، أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق،  وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم.  
 
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل الفوري والعاجل  لوقف هذه الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.

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