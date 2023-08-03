الرئيس عباس يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية برئاسة المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، وسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور.ورحب الرئيس عباس، بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المستمر والدائم بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.وأشاد الرئيس عباس، بالتعاون المستمر بين لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة للانتخاب، مشددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات.يُذكر أن وفد الهيئة المستقلة للانتخاب في زيارة لفلسطين، للمشاركة في ورشة العمل التي تقيمها لجنة الانتخابات المركزية حول الإصلاح الانتخابي.