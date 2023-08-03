شؤون فلسطينية

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونجيب ميقاتي بشأن أحداث عين الحلوة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونجيب ميقاتي بشأن أحداث عين الحلوة
خلال لقاء بين الرئيس عباس ونجيب ميقاتي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي أن التواجد الفلسطيني في لبنان مؤقت إلى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمسكين بتنفيذها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد على دعم ما تقوم به الحكومة والجيش اللبنانيان، حفاظا على النظام والقانون، وللمحافظة على التهدئة ووقف إطلاق النار.

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