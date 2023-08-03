صور.. الأشغال بغزة تبدأ أعمال تدعيم منطقة الشاطئ استعداداً لفصل الشتاء







رام الله - دنيا الوطنبدأت طواقم وآليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، أعمال وضع كتلة خرسانية في منطقة الشاطئ، غرب مدينة غزة.وأضحت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن أعمال التدعيم جاءت ضمن الاستعداد لمشروع حماية الشاطئ، مبينةً أن هذا المشروع ضمن الخطة التي تم وضعها في وزارة الأشغال للاستعداد للمنخفضات الجوية في فصل الشتاء القادم.وذكرت الوزارة أن آليات ومعدات الوزارة قامت بنقل كتل إسمنتية كبيرة، لتدعيم وحماية الشاطئ من التآكل والحفاظ عليه.