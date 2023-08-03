رئيسي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة إيران

هذا ما ذكرته وكالة (تسنيم) شبه الرسمية للأنباء اليوم الخميس.





يشار إلى أن إيران عينت في نيسان/إبريل الماضي، سفيرا لها لدى دولة الإمارات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، وسط إعادة ترتيب العلاقات بين دول الخليج وإيران.



وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات تجارية مع إيران تعود لأكثر من قرن، إعادة التواصل مع طهران في عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج وعلى مواقع نفطية سعودية.



رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان لزيارة طهران في المستقبل القريب.