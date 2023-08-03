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بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن
أجهزة أمنية في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بترويجهم مواد مخدرة في مناطق مختلفة في البلاد.

ووفق ما قال الناطق باسم مديرية الأمن، عامر السرطاوي، فإن من بين المعتقلين "مطلوب مرتبط بعصابات دولية".

وقال الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، إنّ "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافة، وتعاملوا خلال الأيام الماضية مع سبع قضايا نوعية في العاصمة وإربد وغرب البلقاء والرصيفة"، وفق ما نقل موقع (المملكة).

ومن بين تلك القضايا، بحسب السرطاوي، "كانت بعد جهد استخباري طويل لمتابعة أحد الأشخاص المطلوبين والمصنف بالخطر والمرتبط بعصابات دولية لتهريب المخدرات والمتواري عن الأنظار منذ مدّة، إذ قادت الجهود الاستخبارية المبذولة لتحديد مكان وجوده في مدينة إربد وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه".

وتابع السرطاوي: "وبمزيد من التحقيق تم الوصول لمعلومات عن شقة يستخدمها وآخرين لتخزين المخدرات، إذ جرت مداهمتها وضبط داخلها 287 كف حشيش و17 ألف حبة مخدرة، وما زال التحقيق والبحث عن الشركاء جاريا".

وفي عمّان حيث "تم التعامل مع 4 قضايا أهمها كان إلقاء القبض على تاجر وموزع رئيس على المروجين شرق العاصمة، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، كما ألقي القبض على ثلاثة مروجين ممن يقومون بشراء المخدرات منه لبيعها وبتفتيش مكانهم عثر على 10 آلاف حبة مخدرة" على ما ذكر السرطاوي.

وفي قضية ثانية، ألقي القبض على "مروج للمخدرات بعد مقاومته للقوة الأمنية وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند مداهمته، إذ تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات تذكر وضبط السلاح الناري المستخدم وضبط داخل المنزل 28 قوارة مزروعة بأشتال الماريغوانا، إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال"، بحسب السرطاوي.

وفي القضيتين الأخيرتين في العاصمة، "ألقي القبض في الأولى على مروّج بحوزته 7 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة، فيما دوهم منزل مروّج آخر في القضية الثانية وألقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 11 كف حشيش و120 غم كريستال ونحو 2000 حبة مخدرة وسلاح ناري" على ما شرح السرطاوي.

وفي لواء الرصيفة في الزرقاء، "دوهم منزل أحد المروّجين وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة وسلاح ناري".

وفي آخر القضايا في غرب البلقاء، "أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط داخل منزله كمية من أشتال ماريغوانا وسلاح ناري أوتوماتيكي".

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