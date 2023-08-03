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السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"
جانب من إطلاق النار في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد بيان أممي، بتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في السودان.

ويعاني أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وفق ما قال منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة.

وتابعت: "بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في أيار/مايو 2022، تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه "حرج بلا شك"، خصوصا مع "ما يقرب من 6,3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد".

وأشارت (فاو) إلى أن الولايات الأكثر تضررا "هي تلك التي تعاني من النزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد".

ونزح أربعة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها، جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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