السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

رام الله - دنيا الوطنجدتت السعودية والكويت التأكيد، على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج، والذي تم اكتشافه عام 1967، مشتركة بينهما فقط.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعوودية، مساء الأربعاء، فإن "المملكة والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد".في المقابل، قال جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، إن بلاده لن تتنازل عما وصفه "بحق إيران في الاستثمار بحقل آرش"، المعروف باسم حقل الدرة، المشترك مع الكويت والسعودية.وأضاف الوزير الإيراني أن طهران أبلغت الكويت باستعدادها للعمل والاستثمار المشترك في الحقل.وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك، قال أواخر الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.وأواخر العام الماضي، وقّعت السعودية والكويت مذكرة تفاهم، بشأن مشروع تطوير حقل الدرة المشترك بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة أرامكو لأعمال الخليج.