عربي

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض
حقل الدرة للغاز الطبيعي
رام الله - دنيا الوطن
جدتت السعودية والكويت التأكيد، على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج، والذي تم اكتشافه عام 1967، مشتركة بينهما فقط.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعوودية، مساء الأربعاء، فإن "المملكة والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد".

في المقابل، قال جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، إن بلاده لن تتنازل عما وصفه "بحق إيران في الاستثمار بحقل آرش"، المعروف باسم حقل الدرة، المشترك مع الكويت والسعودية.

وأضاف الوزير الإيراني أن طهران أبلغت الكويت باستعدادها للعمل والاستثمار المشترك في الحقل.

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك، قال أواخر الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

وأواخر العام الماضي، وقّعت السعودية والكويت  مذكرة تفاهم، بشأن مشروع تطوير حقل الدرة المشترك بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

أخبار ذات صلة

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من &quot;انعدام الأمن الغذائي الحاد&quot;

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

ملك الأردن يبحث مع رئيس الإمارات آليات توسيع التعاون الاستراتيجي

ملك الأردن يبحث مع رئيس الإمارات آليات توسيع التعاون الاستراتيجي

الجيش السوداني ينفى وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع

الجيش السوداني ينفى وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع

محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

الأردن: مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإليكترونية بعد تعديلات &quot;الأعيان&quot;

الأردن: مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإليكترونية بعد تعديلات "الأعيان"

الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المـرور بغزة: 3 إصابات في 9 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المـرور بغزة: 3 إصابات في 9 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية ونبيه بري بشأن الأوضاع في عين الحلوة

تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية ونبيه بري بشأن الأوضاع في عين الحلوة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طقس فلسطين: درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل

طقس فلسطين: درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل

الطالب مصعب حنايشة من جنين حراً بعد 16 شهراً في الاعتقال

الطالب مصعب حنايشة من جنين حراً بعد 16 شهراً في الاعتقال

هيئة مقدسية: الأقصى يواجه خطرًا حقيقيًا يتطلب وقفة جادة لحمايته

هيئة مقدسية: الأقصى يواجه خطرًا حقيقيًا يتطلب وقفة جادة لحمايته

منوعات

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

&quot;خايفة أتحسد&quot;.. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

"خايفة أتحسد".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

غادرت البلاد.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة

غادرت البلاد.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة

بنقش التايجر.. نسرين طافش تطل على جمهورها بفستان صيفي جذاب

بنقش التايجر.. نسرين طافش تطل على جمهورها بفستان صيفي جذاب

شاهد: بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا

شاهد: بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا

&quot;لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة&quot;.. باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها الجنسية

"لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة".. باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها الجنسية

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

عربي

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من &quot;انعدام الأمن الغذائي الحاد&quot;

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

ملك الأردن يبحث مع رئيس الإمارات آليات توسيع التعاون الاستراتيجي

ملك الأردن يبحث مع رئيس الإمارات آليات توسيع التعاون الاستراتيجي

الجيش السوداني ينفى وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع

الجيش السوداني ينفى وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع