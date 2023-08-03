الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، في إسرائيل، حقيقة الأنباء بشأن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنووفق ما نقلت قناة (المملكة)، فقد نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي يجمع الأردن مع الجانب الإسرائيلي.وقالت: إن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس سلطة العقبة الخاصة بمسؤول إسرائيلي تطرق لموضوع العمالة الأردنية في إيلات، وقضايا مشتركة تجمع الجانبين حسب اتفاقية السلام ودخول الإسرائيليين وفلسطينيي أرضي 48، للأردن عبر معبر وادي عربة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ادعت في وقت سابق، عن خطة لتطوير مثلث (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.