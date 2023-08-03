قتيل وإصابات بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة



وبذلك تكون حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12 بعد أن وصلت سابقاً إلى 11 قتيلا وأكثر من 60 جريحاً، جراء الاشتباكات المستمرة منذ يوم السبت الماضي.



ويخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة منذ الصباح الباكر، بعد ليلة من الاشتباكات اعتبرت الأعنف منذ تدهور الوضع فيه، وبعدما كان اتفاق وقف إطلاق النار قد صمد على مدار يوم أمس.



وحتى وقت متأخر من فجر اليوم، بقيت تسمع أصوات الرشاشات ودوي القذائف التي طال العديد منها مدينة صيدا، ولا سيما محيط مستشفى صيدا الحكومي ودوار الأميركان ومناطق الفوار والفيلات.



وقال أبو إياد الشعلان، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا: "قمنا بتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة على كل مواقعنا في مخيم عين الحلوة، وأعطينا تعليماتنا بوقف إطلاق النار تحت أي ظرف وهناك التزام شامل وكامل بالوقف، ونقول للإخوة في عصبة الأنصار إنهم جهة صديقة وشريكة في العمل الفلسطيني المشترك، ولن نتعرض أو نشتبك مع أي موقع من مواقعهم."







رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخرين، مساء الأربعاء، بعد تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.