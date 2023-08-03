إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع







سم العطار- وكالة الرأيأصيب صياد فلسطيني بجراح، صباح اليوم الخميس، جراء إطلاق بحرية الاحتلال النار عليه في بحر شمال قطاع غزة.وأوضح نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، أن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه مركب للصيادين في عرض بحر شمال غزة، ما أدى إلى إصابة صياد برصاصة مطاطية حيث وصفت جراحه بالطفيفة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين، بالرغم من عدم تجازوهم المساحة المسموح لهم الصيد فيها.