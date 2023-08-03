المحكمة العليا في إسرائيل تصادق على شرعنة البؤرة الاستيطانية حومش

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة العليا في إسرائيل الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية (ييش دين) باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي اقيمت عليها بؤرة (حومش) في شمال الضفة الغربية، ضد قرار العودة للسكن في المستوطنة وتحويلها إلى مستوطنة رسمية قانونياً.وبررت المحكمة رفض الالتماسات بأن المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون في آيار/مايو الماضي أقيمت على أراضي دولة، أي أنها ليست بملكية شخصية الأمر الذي يمنعه القانون في إسرائيل، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وحسمت المحكمة بذلك الجدل حول بقاء البؤرة الاستيطانية المذكورة، مما يفتح المجال أمام إعادة بناء هذه المستوطنة التي أخليت في العام 2005 ضمن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة.يشار إلى أن (كنيست) صادقت بالقراءات الثلاث على رفع الحظر المفروض على العودة الى مستوطنات شمال الضفة الأربع المذكورة.بدوره، رحّب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة، يوسي داغان، بقرار المحكمة واصفاً إياه بـ "التاريخي"، واعتبره تصريحاً رسمياً بالعودة للمستوطنات المخلاة.يشار إلى أن مستوطنة (حومش) أقيمت عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل "القبيبات" بمحاذاة بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.