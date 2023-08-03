الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 3.62% خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 106.39 خلال حزيران مقارنة بـ110.38 خلال أيار (سنة الأساس 2019 = 100).وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت انخفاضا مقداره 6.24%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وأشار البيان إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 4.73% خلال حزيران الماضي مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وعلى صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر حزيران مقارنة بشهر أيار، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الورق، ومنتجات الورق.ولفت البيان إلى أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة.وأوضح أن أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعا نسبته 7.28%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة، كذلك أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعا نسبته 3.34%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.