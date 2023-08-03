تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية ونبيه بري بشأن الأوضاع في عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النوّاب اللبناني، أ. نبيه برّي.وبحث المسؤولان الأوضاع في مخيّم عين الحلوة في ضوء الأحداث المؤسفة التي حصلت ومازالت مستمرة فيه، متمنياً عليه التدخّل الإيجابي لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيّم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.وأكد هنية حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيّمات والجوار، وأن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين.بدوره أكد برّي حرصه على أمن واستقرار المخيّمات والجوار، وأن يعيش أبناء الشعب الفلسطيني الحبيب بأمان، وحل أي خلافٍ بالحوار والتفاهم، واعداً ببذل الجهد لوقف ما يجري، بالتعاون مع المرجعيات الفلسطينية.