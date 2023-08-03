لأول مرة.. المحكمة العليا في إسرائيل تناقش قانون التعذر اليوم





وسعت المعارضة إلى إبطال هذا القانون الأساس لأنه برأيها جاء ليحسن الوضع القانوني لنتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



من ناحية أخرى، سعى ممثلو (كنيست) ونتنياهو إلى رفض الالتماسات على أساس أن المحكمة العليا لا تملك صلاحيات مراجعة القوانين الأساسية (الدستورية).



هذا ولم يتم حسم مسألة هل بوسع المحكمة العليا التدخل في التشريعات الأساسية وإلغائها.



في غضون ذلك، تدرس الحكومة الإسرائيلية اجراءً آخر هو تقديم طلب لاستبعاد رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت عن الجلسة التي ستناقش الشهر المقبل قانون تقليص "حجة المعقولية".





وتبرر الحكومة هذه الخطوة بالموقف الحاد الذي أعلنت عنه حايوت ضد القانون اثناء خطاب ألقته مطلع العام الجاري، في كانون الثاني/يناير الماضي.





وأوضحت رئيسة المحكمة العليا حايوت، في كلمتها آنذاك سبب كون هذا تغييرًا خطيرًا، بل إنها تحدثت ضد الدوافع وراء تقليص "حجة المعقولية".



رام الله - دنيا الوطنتعقد المحكمة العليا في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، جلسة مداولات أولى بشأن الالتماسات المُطالبة بإلغاء تعديل القانون الأساس للحكومة، الذي تقدمت بها كل من الحركة من أجل نزاهة الحكم، وحزب (إسرائيل بيتنا).يشار إلى أن تعديل القانون كان بمثابة إدراج إضافة تنص على أنه لا يمكن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن أداء مهام منصبه إلاّ في حالة عجز جسدي أو عقلي، أي ان كونه متهما بقضايا جنائية لا يعتبر مبررا لإقالته من منصبه.ومن المنتظر ان يتم بث الجلسة على الهواء مباشرة، وخلالها يناقش القضاة طلب الملتمسين إصدار أمر مشروط بوقف العمل بهذا القانون.