الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية.وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، إذ أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وفق مصادر محلية.وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينياً، خلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وعاثت قوات الاحتلال خراباً في منزل وهيب عبد الجواد اخليل بعد اعتقال نجله يزن (14 عاماً) خلال اقتحام بلدة بيت أمر، حيث اعتقلت الطفل قسام غازي عادي من منزل عائلته، والأسير المحرر حسن صبارنة، وزين جواد بحر.وفي محافظ جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز (دوتان) باتجاه البلدة، حيث اقتحامات عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، فيما تم اعتقال ثلاثة أشخاص واقتيادهم لجهة مجهولة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سلطان خلوف والشيخ هلال خلوف من بلدة برقين في جنين.واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح جعفر مروان أقرع عقب اقتحام منزله في بلدة قبلان جنوب نابلس.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مصعب شماسنة وصائب شماسنة وحكم سليم وعمرو جهاد سليم، بعد اقتحام منازلهم في بلدة جيوس شمال قلقيلية.إلى ذلك، أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير قضاء رام الله.واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل (13 عاماً)، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.كما وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للبلدة، لاستفزاز السكان وتقييد حركتهم.