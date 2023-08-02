الطالب مصعب حنايشة من جنين حراً بعد 16 شهراً في الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء عن الأسير الطالب مصعب عبد الوهاب حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد 16 شهراً في الاعتقال الإداري.واعتقلت قوات إسرائيلية خاصة حنايشة بعد اقتحام منزل عائلته في 13 ابريل 2022.وفي أكتوبر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا إدارياً لمدة ستة أشهر بحق مصعب، بعد انتهاء محكوميته.وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال حنايشة بداية عام 2020، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش.ووجهت مخابرات الاحتلال آنذاك له تهمة التحريض والمشاركة في فعاليات تضر بأمن الاحتلال، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور، قضاها في سجن رامون.