هيئة مقدسية: الأقصى يواجه خطرًا حقيقيًا يتطلب وقفة جادة لحمايته

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن المسجد الأقصى المبارك يواجه خطرًا حقيقيًا في هذه المرحلة يتطلب وقفة جادة من الجميع لحمايته.



وأوضح الهدمي أن حكومة الاحتلال الحالية تدعم مخططات جماعات الهيكل وتسهل تماديهم في الانتهاكات بحق الأقصى.



وأضاف أننا وصلنا إلى مرحلة تجاهر فيه حكومة الاحتلال بوجوب العمل لإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى.



وأشار إلى أن الأساس الذي تم إقناع اليهود فيه للهجرة إلى فلسطين هو أنه آن الأوان لنزول المسيح وإقامة الهيكل.



ولفت إلى أن شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لبى نداء الأقصى ودافع عنه بكل الطرق الممكنة والمتاحة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة مقدسية على أن المسجد الأقصى المبارك يواجه خطرًا حقيقيًا يتطلب وقفة جادة من الجميع لحمايته من مخططات بناء الهيكل المزعوم.