شؤون فلسطينية

ناقشا الوضع المالي للسلطة.. الشيخ يبحث مع وفد أميركي آخر المستجدات

ناقشا الوضع المالي للسلطة.. الشيخ يبحث مع وفد أميركي آخر المستجدات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الاربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية اندرو ميلير أخر المستجدات.

ووضع الشيخ الوفد الامريكي بصورة المستجدات السياسية، مطالباً بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاجراءات الاحادية كافة وايجاد افق سياسي يؤدي الى انهاء الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية.

وأكد الشيخ عدم التزام الجانب الاسرائيلي بمخرجات العقبة وشرم الشيخ واستمرارهم بسياسة الاستيطان وهدم المنازل وتهجير السكان، وهذا يقوض حل الدولتين والذي يعد أحد مبادئ الادارة الامريكية الحالية.

وتم التطرق للقضايا الثنائية الفلسطينية الامريكية، وكيفية تجاوز القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين لدى الكونغرس الامريكي.

كما تم الحديث عن الوضع المالي الخانق للسلطة الفلسطينية في ظل وقف الدعم الامريكي واستمرار الخصومات الاسرائيلية لأموال السلطة.

بدوره، عبر ميلير عن ضرورة استئناف الحوار الاستراتيجي مع الادارة الامريكية والعمل على حل القضايا الثنائية العالقة، وأثنى على الجهود الفلسطينية المبذولة لاستقرار المنطقة.

 

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