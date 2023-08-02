ماذا قررت عائلة أبو قوطة عقب نتائج التحقيقات؟













رام الله - دنيا الوطنأصدرت عشيرة السطرية (عائلة أبو قوطة) في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بياناً للرأي العام حول مستجدات وفاة ابنهم شادي أبو قوطة خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بإزالة تعديات مطلع الأسبوع الجاري.وقالت العائلة في بيانها، إنه وبعد الإعلان عن نتائج التحقيقات الحكومية في الحادث، وإحالة المتسبيين بالوفاة إلى النيابة العامة وانفاذ القانون والعدالة، فإنه تقرر توقيع سند مصالحة بين العشيرة وذوي الفقيد من جانب، وبين بلدية خانيونس من جانب آخر.وقررت العائلة وفق البيان، فتح بيت عزاء لابنها المتوفى شادي أبو قوطة عصر غدٍ الخميس ولمدة ثلاثة أيام متتالية.وأعلنت عن إتمام مراسم الصلح بين الأطراف يوم السبت المقبل بشكل علني ورسمي.