دراغمة يدعو لمواجهة مخططات المستوطنين في الأقصى بمزيد من الرباط

رام الله - دنيا الوطندعا النائب في المجلس التشريعي المقال بالضفة أيمن دراغمة لمواجهة مخططات المستوطنين في المسجد الأقصى بمزيد من الرباط والمقاومة.وقال دراغمة إن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية، رد فعل طبيعي على يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من جرائم وانتهاكات بحق الأرض والمقدسات.وشدد على ضرورة أخذ تهديدات المستوطنين بحق الأقصى على محمل الجد، ومواجهتها من أهل القدس والضفة وأراضي عام 48 الذين عودوا الشعب الفلسطيني على تقديم الغالي والرخيص لحماية المسجد الأقصى.وأكد على أهمية الانتباه لأي غدر من المستوطنين، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى في كل الأوقات والصلوات.وأشار إلى أن المستوطنين ينتظرون اللحظات المناسبة للقيام بالطقوس التلمودية لحرق البقرات والتطهر بها كما يدعون.وأضاف أن الجماعات الاستيطانية تسير نحو تحقيق مشروعها، بدعم من الحكومة الإسرائيلية التي تدعم وتسهل مخططات تهويد الأقصى.ونبه إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لخطر حقيقي، وأن المستوطنين يتقدمون في سبيل تهويده وتقسيمه وإقامة الهيكل المزعوم.