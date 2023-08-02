ملك الأردن يبحث مع رئيس الإمارات آليات توسيع التعاون الاستراتيجي

رام الله - دنيا الوطنأجرى الملك الأردني عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات في قصر بسمان الزاهر في العاصمة عمان.وأكد الرئيسان في مباحثات ثنائية تبعتها مباحثات موسعة اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على توطيدها.وبحث الرئيسان آليات توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية.وجدّد تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها.وتطرقت المباحثات إلى مجمل قضايا المنطقة والعالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فضلا عن جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية.