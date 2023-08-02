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الجيش السوداني ينفى وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع

الجيش السوداني ينفى وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى الجيش السوداني مساء اليوم الأربعاء، وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع، مؤكدا أن التفاوض متوقف حاليا

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، أن "الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح ووفدنا لا يزال موجودا بالبلاد والتفاوض متوقف حاليا".

وكانت صحيفة "سودان تربيون" الخاصة ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)؛ رجح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد قريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح فيصل أن "المفاوضات في منبر جدة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد".

وكان الجيش السوداني أعلن الخميس الماضي عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، في حين قالت قوات الدعم السريع إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية.

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