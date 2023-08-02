دولي

بوتين يحدد شرط روسيا للعودة لاتفاق تصدير الحبوب

بوتين يحدد شرط روسيا للعودة لاتفاق تصدير الحبوب
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، المعلّق حاليا، وذلك بمجرد تلبية مطالب موسكو.

وأجرى بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، طالبه فيها بدعم تصدير الحبوب الروسية.

وقال الكرملين في بيان: "تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في اتفاق الحبوب، يفقد تمديده الإضافي أي معنى"، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف أن روسيا مستعدة للعودة إلى الاتفاق "بمجرد وفاء الغرب فعليا بجميع الالتزامات تجاه روسيا" المدرجة في الاتفاق.

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