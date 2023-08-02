السفير عبد الهادي يطلع محافظ دمشق على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوضع السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، محافظ مدينة دمشق السيد محمد طارق كريشاتي بصورة تطورات الأوضاع في فلسطين كما وبحث معه أوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية وبالأخص مخيم اليرموك.وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر محافظة مدينة دمشق، وضع السفير عبد الهادي محافظ دمشق بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مشيراً بأن إسرائيل تحاول استثمار الظروف الإقليمية والدولية لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية والاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني.وأضاف: أن سياسة حكومة الإحتلال اليمنية المتطرفة قائمة على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقيادته وللأسف المجتمع الدولي غير قادر على حماية الشعب الفلسطيني ويكتفي فقط ببيانات الشجب والإدانة.وأشار السفير عبد الهادي بأن سوريا وفلسطين تربطهم علاقات أخوية متينة وسوريا تشكل الركيزة الأساسية بدعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً بأن كل ماتعانيه سوريا سببه التزامها بالقضايا العربية وخاصة حقوق الشعب الفلسطيني.كما وناقش السفير عبد الهادي مع كريشاتي، الواقع الخدمي في مخيم اليرموك وسبل تحسينه خاصة مع عودة الأهالي إلى المخيم حيث أصبح يسكنه أكثر من 200 عائلة.وأيضاً بحث السفيرعبد الهادي مع محافظ دمشق سبل إعادة تأهيل المنشآت الخدمية والطرقات داخل المخيم وإنارة الطرق العامة ووضع أغطية لمجرى الصرف الصحي.من جهته، أكد محافظ دمشق بأننا في سوريا لا نغير مبادئنا وسنبقى أول الداعمين للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ونحن نعتبر فلسطين بمثابة سوريا.وأضاف: بأن الوقفة مع فلسطين وقضيتها هي وقفة أشقاء ونحن من يوم ولادتنا نعتبر أنفسنا والشعب الفلسطيني أشقاء.وبالنسبة لمخيم اليرموك أكد محافظ دمشق بان المحافظة ستقدم المزيد من الخدمات والتسهيلات للعائلات القاطنة في المخيم من خلال إعادة تأهيل المنشآت الخدمية والطرقات.ووجه محافط دمشق رئيسة بلدية مخيم اليرموك بالتعاون مع اللجنة الشعبية الفلسطينية لمخيم اليرموك لوضع أغطية لمجرى الصرف الصحي وأشار بان محافظة دمشق ستقوم بإنارة الطرقات العامة بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى الأماكن المؤهولة بالسكان.