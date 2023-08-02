القدومي يكرم المؤسسات الشريكة في برنامج المخيمات الصيفية للطلائع

رام الله - دنيا الوطنكرم أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عصام القدومي، اليوم الأربعاء، المؤسسات الشريكة في برنامج المخيمات الصيفية للطلائع ٢٠٢٣ "أقمار مش أرقام"، في مقر أكاديمية جوزيف بلاتر بمدينة البيرة.ورحب القدومي بكافة الحضور، وتوجه بجزيل الشكر للمؤسسات الشريكة على جهودهم الحثيثة في إنجاح أوسع وأضخم برنامج للطلائع في فلسطين، والذي وحد محافظات الوطن من شمالها لجنوبها في مواجهة ممارسات الاحتلال بحق مؤسساتنا الشبابية والوطنية.وأشار القدومي إلى أن برنامج المخيمات كان ومازال محورا أساسيا من محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية التي تجسدت من خلال العمل الجماعي وإقامة شراكة فعالة مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.كما أشار إلى أنه بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية إلى أنه كان هنالك قرارا استراتيجيا من قبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، بضرورة انجاز هذا الحدث الكبير، مؤكدا أن ذلك جاء في ظل تفاني طواقم العمل من كافة دوائر الاختصاص في المجلس الأعلى والمؤسسات الشريكة.ونوه إلى أنه تم تنفيذ ٦٤٨ مخيما صيفيا في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية وعلى رأسها القدس العاصمة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في المخيمات نحو ٦٠ ألف طليعية وطليعي. ‏وتمنى إقامة برنامج المخيمات للعام القادم وقد زال الاحتلال وتحررت فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وألقى كلمة المؤسسات الشريكة العقيد أشرف مطلق من جهاز الشرطة، وقدم الشكر لكافة القائمين على إنجاح هذا البرنامج الذي ينفذه المجلس الأعلى بقيادة الفريق جبريل الرجوب وتوجيهاته.وقال: "تابعنا مع المجلس كافة التحضيرات وهذه السياسة المنفتحة تسجل للمجلس، لنكون شركاء فعليين وحقيقيين في البرنامج الهام".وأضاف: أن هذا التكريم مهم لنقول للشركاء واعضاء اللجان شكرا وهي كلمة عظيمة ومحفزة للعام المقبل لتكون فعالة أكثر.في حين ألقت كلمة مدراء الشباب والثقافة في المحافظات، أماني أبو سنينة، مدير الشباب والثقافة في محافظة الخليل، وأعربت خلالها عن سعادتها بنجاح البرنامج الذي ينفذ بتوجيهات الفريق جبريل الرجوب والإصرار على انجاحه وأكدت على استمرار وجود المحافظات كشريك لهذا النجاحوتوجهت بالشكر للطواقم العاملة والشركاء عامة، والإدارة العامة للشؤون الشبابية، وتوجهت بالشكر لهم على المهنية في العمل واعطاء المساحة الكافية للإبداع.