رئيس جمعية الهلال الاحمر يقدم العزاء بشهداء عين الحلوة ويزور الجمعية ومستشفياتها في لبنان

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني يونس الخطيب اليوم فرع الجمعية في لبنان، وذلك في اطار زياراته الدورية الهادفة للتطوير من عمل الجمعية وجودة الخدمات التي تقدمها الجمعية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان للتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان الشقيق وتدني مستوى الخدمات الطبية داخل المخيمات الفلسطينية، حيث أن تفاقم الأوضاع الإنسانية وسوء الأوضاع الصحية يجعل دور الجمعية في الرعاية الصحية ضروريا لاسيما مع تقليص وكالة الاونروا لخدماتها ومساعداتها الطبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وقام الخطيب برفقة مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان محمد حمود، بزيارة كل من مستشفى الشهيد ياسر عرفات القيد الانشاء في مخيم البص جنوب لبنان، حيث اطلع رئيس الجمعية على المرحلة الاولى من الإنشاء التي انتهت منذ قرابة نحو عام، وأكد على اهمية استكمال البناء في اقرب وقت ممكن لما للمستشفى من اهمية كبيرة كونه سيقدم الخدمات الطبية لخمسة مخيمات فلسطينية في الجنوب، وثمانية تجمعات فلسطينية متفرقة، لاسيما في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها ابناء شعبنا في مخيمات صور.وتوجه الخطيب والوفد المرافق له لزيارة مستشفى بلسم في مخيم الرشيدية جنوب لبنان للاطلاع على الخدمات المقدمة حيث قام بزيارة بعض المرضى والالتقاء بالطاقم الموجود والاستماع اليهم وتشجيعهم على مواصلة دورهم الانساني في خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.وقدم الخطيب واجب العزاء بشهداء مخيم عين الحلوة في مخيم الرشيدية، وثم انتقل الى صيدا حيث التقى بأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اللواء فتحي ابو العردات، وقدم له واجب العزاء بشهداء الامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، وتباحثوا في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لاهالي المخيمات وطبيعة الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الاحمر، والتطوير المستمر في جودة الخدمات المقدمة.وزار الخطيب مستشفى الشهيد محمود الهمشري، والتقى الطاقم الاداري والطبي واستمع الى جهود الطواقم في تقديم الخدمات الاسعافية والصحية لاسيما خلال الاشتباكات الاخيرة في مخيم عين الحلوة.وفي الختام، قام الخطيب بجولة في مخيم عين الحلوة برفقة د. حمود ومدير مستشفى الهمشري د. رياض ابو العينين، وفريق الاسعاف وذلك للاطلاع على الاوضاع الانسانية في المخيم عقب الاعلان عن وقف اطلاق نار.يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تأسست في لبنان عام 1968 لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينين في لبنان، والمواطنين المحتاجين بغض النظر عن جنسياتهم، من خلال المستشفيات والعيادات ومراكز الصحة الأولية التابعة للجمعية.