شؤون فلسطينية

وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع طرق في الخليل بقيمة 45 مليون شيكل

وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع طرق في الخليل بقيمة 45 مليون شيكل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أزاح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة وبمشاركة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير د. ناصر القطامي، اليوم الأربعاء، الستار عن حجر الأساس لمشروعين إعادة تأهيل طرق في محافظة الخليل، كما جرى افتتاح أربعة مشاريع أخرى تم الانتهاء من العمل فيها، وكذلك الإعلان عن طرح مشروع آخر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45 مليون شيكل.

وجاء ذلك بمشاركة نائب محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي، وكذلك الفعاليات الوطنية في المحافظة ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وممثلي المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة.

 وذكر بيان صادر عن الأشغال أن المشاريع تتنوع ما بين إعادة تأهيل وإنشاء وصيانة طرق، لما مجموعه نحو 24 كم من الطرق في المحافظة بتمويل متنوع من الخزينة العامة والصناديق العربية والإسلامية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وشملت هذه المشاريع  وضع حجر الأساس لكل من مشروع إعادة تأهيل شارع يطا الرئيسي بقيمة 13.2 مليون شيكل، و مشروع تأهيل طريق رابط إذنا _دير سامت بقيمة 1.3 مليون دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

 كما جرى الإعلان عن طرح مشروع طريق واد سعير الحيوي لمحافظة الخليل، والذي يستخدمه نحو 60% من سكان المحافظة بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 2.1 مليون دولار، وبطول 4.1 كم.

من جهة ثانية، افتتح زيارة أربعة مشاريع انتهت الأشغال العامة من تنفيذها، وهي مشروع إعادة تأهيل طريق بيت عوا _دير سامت_دورا بتكلفة 2.7 مليون دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع إعادة انشاء طريق واد الفوار بتكلفة 6 مليون شيكل، وكذلك مشروعي إصلاحات عامة لتأهيل طريق الناموس_الشرفة في دورا، وصيانة الطرق "دوار المطينة- يطا".

وقال زيارة إن هذه المشاريع تخدم حوالي مليون نسمة من سكان المحافظة، وكذلك القادمين من المحافظات الأخرى، مبيّناً أن هذه المشاريع تعمل على خدمة الحركة التجارية والاقتصادية التي تميز المحافظة، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات ورفع مستوى السلامة المرورية، ومن جهة أخرى تعزيز صمود المواطنين في وجه إجراءات الاحتلال ومحاولات الضم والمصادرة.

وأشار الوزير زيارة إلى توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، بضرورة تعزيز صمود المواطنين وخدمتهم من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمات التي من شأنها أن تساعد المواطنين، لمواجهة الظروف الصعبة، وكل ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات مستمرة على أبناء شعبنا في كل مكان.

وقال زيارة إنه ورغم  الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة  فإن وزارة الأشغال تقوم باعداد وتنفيذ العديد من مشاريع الطرق في كافة المحافظات لتحسين السلامة المرورية، والرقي بشبكة الطرق الرئيسية والرابطة.

بدوره، قال الوزير القطامي أن هذه الجولة جزء منها لافتتاح مشاريع وجزء آخر لإغلاق مشاريع وجزء للاطلاع على احتياجات المواطنين، مبينا أن المطلوب كثير والمتوفر قليل بفعل الحصار المفروض على السلطة.

وأكد أن وبصفته مستشار لرئيس الوزراء يجري العمل على حشد الاموال والدعم لمشاريع في مجالات متعددة كالبنية التحتية والمياه والصحة، تستهدف بشكل أساسي المناطق المستهدفة والمهمشة.

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