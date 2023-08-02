وكالة بيت مال القدس ومحافظة القدس توقعان اتفاقية لدعم الأسر المقدسية

رام الله - دنيا الوطنوقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ومحافظة القدس، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون ودعم مشاريع تمكين أسر مقدسية في إطار مشاريع إنتاجية صغيرة، وذلك بحضور المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد الشرقاوي.وقع الاتفاقية عن الوكالة إسماعيل الرملي منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس، وعن المحافظة، نائب المحافظ، عبد الله صيام، وذلك في مقر المحافظة ببلدة الرام.وأكد الشرقاوي وفاء الوكالة بالتزاماتها في تنويع مشاريع التنمية البشرية ودعم العائلات المقدسية في مناطق خارج الجدار، بتنسيق وشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص وعلى رأسها محافظة القدس.وأفاد بأن العمل الذي تقوم به محافظة القدس في ظروف صعبة، أحيانا، في خدمة أهل المدينة يستحق الدعم والمساندة من كل المؤسسات الداعمة، بناءً على نموذج يراعي الحاجيات الحقيقية للفئات المحتاجة.وأشار الشرقاوي إلى نماذج من الشراكة والتعاون تربط الوكالة بمؤسسات فلسطينية في القدس جديرة بالاهتمام ويمكن البناء عليها، لالتزام هذه المؤسسات بشروط وبمعايير التعاقد المعتمدة في الوكالة، والتي تراعي خصوصية المدينة وظروف الاشتغال فيها.من جهته، ثمن نائب محافظ القدس الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس في خدمة المؤسسات في المدينة وفق التوجيهات الخاصة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس.وأعرب عن تقديره لمنهجية عمل الوكالة التي تلامس احتياجات الناس وتعزيز صمودهم في المدينة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمهد لمجموعة من الخطوات القادمة في إطار التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة.وذكر صيام أنه جرى الحديث خلال اللقاء مع الوكالة عن سبل تمكين المقدسيين ومؤسساتهم لمواجهة التحديات التي يواجهونها.وتهدف الاتفاقية إلى تمكين ودعم الأسر المقدسية في إطار دعم المشاريع الصغيرة والإنتاجية، وتمكين المرأة في محافظة القدس وتحديدا في الضواحي التي تعيش ظروفا صعبة واقتصادية هشة.ويأتي التوقيع على الاتفاقية في سياق عمل وكالة بيت مال القدس الشريف، ومواصلة أداء واجبها الميداني تحت الإشراف الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.وتبلغ كلفة مشاريع الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية بغلاف مالي يبلغ 60 ألف دولار في المرحلة الأولى من الدعم.