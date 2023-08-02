الخارجية: وفاة فلسطيني على سواحل جزيرة رودوس اليونانية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة مواطن فلسطيني على سواحل جزيرة رودوس اليونانية.وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك إنه "ومنذ اللحظة الأولى التي تم ابلاغ سفارة فلسطين لدى اليونان عن حادث وفاة سامر فارس يوسف حسن مواطن لقمة العيش من اهلنا في سوريا بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣ بعد وصوله الى شواطئ جزيرة رودوس اليونانية، اصدر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي تعليماته للسفير يوسف درخم للمتابعة مع السلطات اليونانية في هذا الحادث واتمام جميع اجراءات الدفن".وقامت السفارة بدورها على الفور بالتواصل مع كل من دائرة الهجرة المركزية اليونانية ومديرية خفر السواحل اليونانية وايضا مع اهل الفقيد لتتبع مستجدات الحادث لاستكمال الاجراءات اللازمة، لدفن الفقيد في المقبرة الاسلامية في الجزيرة.وناشد السفير الديك جميع المواطنين والاسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.