شؤون فلسطينية

مكتب اشتية ينفي لـ"دنيا الوطن" تقديم مذكرة اعتراض لقطر حول تشغيل المولد الرابع بغزة

مكتب اشتية ينفي لـ"دنيا الوطن" تقديم مذكرة اعتراض لقطر حول تشغيل المولد الرابع بغزة
محطة توليد الطاقة
خاص دنيا الوطن
نفى مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عن إرسال الحكومة مذكرة احتجاج لقطر في أعقاب موافقتها المساهمة في تشغيل المولد الرابع بغزة.

وقال مكتب اشتية في تصريح لـ "دنيا الوطن" إن ما يثار عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية حول مذكرة مرسلة لقطرغير صحيح.

وكانت مواقع نشرت خبراً بانه الحكومة الفلسطينية أرسلت مذكرة احتجاج لقطر عقب مساهمتها بتشغيل المولد الرابع في محطة توليد الطاقة في غزة، وهو ما نفاه مكتب اشتية.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، أنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد.

ولفت إلى أن تشغيل المولد الرابع سيكون بشكل دائم وليس لفترة محدة، مبيناً "أن هناك موافقة لتمويل تشغيل المولدات الأربعة لفترة غير محددة).

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