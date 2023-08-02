شؤون فلسطينية

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اجتماعها الأسبوعي رقم (234) اليوم الأربعاء، وحذرت اللجنة من خطورة مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، وإعلانه عن بدء خطوات عملية لبناء ما يسمى الهيكل المزعوم، داعية لتكثيف الرباط بالأقصى ومجابهة إجراءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأدانت اللجنة الاعتداءات والتغولات التي يقوم بها الاحتلال في مدن الضفة، والتي كان آخرها في نابلس وعقبة جبر، حيث يقوم باعتقال عشرات المواطنين ومداهمة البيوت وتكسير محتوياتها، مطالبة بوضع حد  لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

واطلعت اللجنة على تقرير حول تأثيرات الحصار على الواقع الصحي، بإعاقة دخول الأجهزة التشخيصية والمخبرية والمستلزمات الطبية والأدوية، ومنع خروج المرضى المحولين للمستشفيات بالضفة لاستكمال علاجهم، بحجج وذرائع واهية، وحذرت اللجنة من تداعيات هذا الواقع الصعب على قدرة المنظومة الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين، سيما في ظل انخفاض مشاريع الدعم الخارجي، وعدم قدرة وزارة المالية على تلبية هذه المتطلبات.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة المصادقة على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من فتح شارع خليل الوزير (اللبابيدي) -رقم 3- بمدينة غزة وصولاً لشارع صلاح الدين، والموافقة على تخصيص أرض بغرض إنشاء محطة تحويل كهرباء غرب غزة.

كما قررت مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض إتمام تطوير صالة الشهيد/ سعيد صيام في معبر رفح البري.

وأعلنت عن إعفاء أصحاب ورش صيانة المركبات من إحضار خلو الطرف الضريبي عند تسجيل الورشة لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات.

كما اعتمدت إقرار توصيات تقرير وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، أبناء الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية.

وقررت تشكيل فريق حكومي لتحديد متطلبات تطوير المنظومة المحوسبة في العيادات الخارجية بوزارة الصحة.

وجرى المصادقة على إتفاقية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام المساحات المتاحة في المقابر والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، سعيا لزيادة مصادر الطاقة وتقليل العجز الحالي.

وجرى الموافقة على تشكيل فريق حكومي موحد، للتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحي، واعتماد توصيات تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للتطوع في المؤسسات الحكومية.

واتخذت اللجنة قراراً بمعالجة الأوضاع الإدارية لعدد من الكوادر التعليمية، وتعديل مسمياتهم  الوظيفية للمرتبة المستحقة.

وتم اعتماد إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم معايير التقاعد.

أخبار ذات صلة

مكتب اشتية ينفي لـ&quot;دنيا الوطن&quot; تقديم مذكرة اعتراض لقطر حول تشغيل المولد الرابع بغزة

مكتب اشتية ينفي لـ"دنيا الوطن" تقديم مذكرة اعتراض لقطر حول تشغيل المولد الرابع بغزة

لجنة الموازنة بالتشريعي بغزة: اللجنة الحكومية تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل

لجنة الموازنة بالتشريعي بغزة: اللجنة الحكومية تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي

العوض يتحدث لـ &quot;دنيا الوطن&quot; حول ما دار في اجتماع الأمناء العامين في مصر

العوض يتحدث لـ "دنيا الوطن" حول ما دار في اجتماع الأمناء العامين في مصر

مستشفى النجاح يحصل على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية JCI

مستشفى النجاح يحصل على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية JCI

مركز فلسطين: 530 حالة اعتقال خلال يوليو الماضي

مركز فلسطين: 530 حالة اعتقال خلال يوليو الماضي

انطلاق أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين

انطلاق أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين

الحكومة توقع اتفاقية المباشرة في إنشاء صوامع لتخزين القمح بتمويل من القطاع الخاص

الحكومة توقع اتفاقية المباشرة في إنشاء صوامع لتخزين القمح بتمويل من القطاع الخاص

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العوض يتحدث لـ &quot;دنيا الوطن&quot; حول ما دار في اجتماع الأمناء العامين في مصر

العوض يتحدث لـ "دنيا الوطن" حول ما دار في اجتماع الأمناء العامين في مصر

مستشفى النجاح يحصل على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية JCI

مستشفى النجاح يحصل على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية JCI

مركز فلسطين: 530 حالة اعتقال خلال يوليو الماضي

مركز فلسطين: 530 حالة اعتقال خلال يوليو الماضي

انطلاق أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين

انطلاق أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين

جنين: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة

جنين: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة

دويكات: المؤسسة الأمنية صمام الأمان لحماية جبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني

دويكات: المؤسسة الأمنية صمام الأمان لحماية جبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني

قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تُشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

غزة: الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

غزة: الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

منوعات

&quot;خايفة أتحسد&quot;.. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

"خايفة أتحسد".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

غادرت البلاد.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة

غادرت البلاد.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة

بنقش التايجر.. نسرين طافش تطل على جمهورها بفستان صيفي جذاب

بنقش التايجر.. نسرين طافش تطل على جمهورها بفستان صيفي جذاب

شاهد: بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا

شاهد: بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا

&quot;لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة&quot;.. باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها الجنسية

"لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة".. باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها الجنسية

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

بصور مثيرة.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن خطوبتها

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

فيديو: ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد مغازلته لفتاة على المسرح

صور: منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

صور: منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

عمر كمال وحمو بيكا يُجريان تغيير صادم في كلمات أغنية &quot;إنت معلمة&quot;

عمر كمال وحمو بيكا يُجريان تغيير صادم في كلمات أغنية "إنت معلمة"

هكذا تصرفت زوجته.. راغب علامة يكشف عن تعرضه لموقف محرج من معجبة

هكذا تصرفت زوجته.. راغب علامة يكشف عن تعرضه لموقف محرج من معجبة

عربي

محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

الأردن: الجيش يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

مباحثات روسية جزائرية لدعم التعاون بين جيشي البلدين

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة

اليمن: مقتل خمسة جنود في هجوم لتنظيم القاعدة