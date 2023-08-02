شؤون فلسطينية

مستشفى النجاح يحصل على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية JCI

مستشفى النجاح يحصل على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية JCI
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تلقت إدارة مستشفى النجاح الوطني الجامعي خبر الحصول على تجديد لشهادة شهادة الاعتمادية الدولية لجودة الخدمات الصحية Joint Commission International ،وهي الشهادة التي كان المستشفى قد حصل عليها لأول مره  منذ ثلاث سنوات، كأول مركز أكاديمي طبي معتمد فلسطينياً.

وحصل المستشفى على تجديد الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية،التي زارت المستشفى في الفترة ما بين 23/7/2023 حتى 27/7/2023 ،ضمن جولات تقييم قامت من خلالها اللجنة المكونة من أربع محكمين دوليين مختصين في مجال تقييم المستشفيات بتفقد إجراءات المستشفى حسب منظومة تتكون من أكثر من 1,260 معيار. 

وتتلخص هذه المعايير في ثلاثة محاور؛ المحور الأول يتعلق برعاية وسلامة المرضى بشكل مباشر، والمحور الثاني يتمحور حول المنظومة الإدارية للمستشفى، أما المحور الثالث فيتعلق بمعايير تدريب وتطوير الطلبة، بالإضافة إلى البحث العلمي.

وجاء سعي المستشفى لتجديد الإعتمادية الدولية JCI، ضمن مساعي مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي برئاسة دولة الدكتور رامي حمد الله، للنهوض في الخدمات الطبية وتقديمها بأعلى جودة ممكنة.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور أمين ثلجي الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي، عن فخره بهذا الصرح العريق، الذي حصل على تجديد شهادة الـ JCI  باجتهاد وتفاني طواقم المستشفى التي تصل الليل بالنهار في سبيل تقديم سلامة المرضى وتقديم الخدمات لهم بأعلى جودة ممكنه.

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