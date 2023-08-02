شؤون فلسطينية

انطلاق أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين

انطلاق أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلق أمس الثلاثاء «معسكر 27» الذي يعتبر أول معسكر تدريبي رقمي يُعني بصناعة المحتوى الفلسطيني على الإنترنت، من خلال ورشات وأنشطة تدريبية يقدمها مجموعة من المختصين بالمحتوى الرقمي الفلسطيني للجمهور المستهدف، ضمن بيئة رقمية متكاملة.

ويعمل «معسكر 27» من خلال رحلة للتدريب على صناعة المحتوى الرقمي لفلسطين مدتها 30 يومًا عبر عدد معين من اللقاءات والحوارات حول أمهات الموضوعات الرقمية، يتخللها تقديم إرشادات تفصيلية لمساعدة المتدربين على بناء عادة الكتابة اليومية وإطلاق حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في خدمة الرواية الفلسطينية على الإنترنت.

ويستهدف المعسكر الكتاب المبتدئين الذين يرغبون بتطوير مهاراتهم في كتابة المحتوى والمؤثرين الذين يرغبون بالانضمام إلى مجتمع تخصصي تفاعلي مع فلسطين لتطوير مهاراتهم في نصرة القضية الفلسطينية، والأشخاص الذين لديهم حضور في منصات التواصل الاجتماعي ولكن يواجهون عقبات في إيصال محتواهم للجمهور المستهدف.

وسيتلقى المشاركون في «معسكر 27» ورشات منوعة خلال 30 يومًا تدريبيا على المهارات الرقمية مثل الكتابة والتصميم والتسويق، ليكتسبوا من خلالها هذه المهارات التي تساعدهم في إنتاج المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى ذلك سيحصلون على فرصة اللقاء بالخبراء الرقميين لتعلم المهارات الجديدة منهم،  بالإضافة إلى الدعم الخاص بالمحتوى وانتشاره في منصات التواصل الاجتماعي بالطرق اللازمة للتأثير والانتشار.

وينظم المعسكر فعالياته ضمن باستخدام بيئة "سيركل Circle" الرقمية، التي تتيح بناء مجتمعات رقمية تدريبية وتفاعلية بين الأعضاء والمدربين باستخدام أفضل التقنيات مثل البث المباشر والدردشة والدروس المسجلة والمحتوى النصي والتفاعلي في مكان واحد، سواء عبر موقع الويب أو من خلال تطبيقات الهاتف للأيفون من خلال  App Store أو للأندرويد من خلال Google Play.

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