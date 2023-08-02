شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ونظيره القبرصي في رام الله

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ونظيره القبرصي في رام الله
الرئيس عباس خلال استقبال نظيره القبرصي
رام الله - دنيا الوطن
عقد الرئيس محمود عباس، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، جلسة مباحثات في رام الله هامة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من ممارسات لتدمير ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس عباس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس القبرصي.

واستعرض الرئيس عباس، وضيفه حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والقبرصي.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال الرئيس في كلمة للصحفيين، "نرحب بالزيارة الهامة لفخامة الرئيس كويستودوليدس لفلسطين، التي تشكل فرصة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

وأضاف الرئيس عباس: "نتطلع كذلك إلى تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يشمل التبادل التجاري والسياحة وفي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي"، مثمنا ما تقدمه قبرص من منح دراسية للطلبة الفلسطينيين".

وأعرب الرئيس عن تقديره الكبير للدور السياسي المهم الذي تقوم به قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال: "نتطلع إلى إكمال هذا الدور الحيوي من خلال إسناد نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، للحفاظ على الفرصة الأخيرة لحل الدولتين المبني على القانون الدولي".

وأضاف الرئيس عباس: أطلعنا الرئيس الضيف على ما يجري في الأرض الفلسطينية على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية المتطرفة التي تمارس الاضطهاد والعنصرية وسرقة الأرض وانتهاك المقدسات على أيدي قواتها ومستوطنيها الإرهابيين، الذين يسارعون الخطا لتدمير الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي، من أجل وقف تصرف إسرائيل كدولة عنصرية فوق القانون، لتحقيق الأمن والسلام للجميع في منطقتنا والعالم".

بدوره، أكد الرئيس كريستودوليدس، حرصه على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على موقف بلاده الدعم للسلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.

وأكد رئيس قبرص أهمية تعميق التعاون الثلاثي بين قبرص وفلسطين واليونان.

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