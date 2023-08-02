شؤون فلسطينية

تجمع النقابات يدعو لتكثيف الرباط في باحات الأقصى لإفشال المخططات التهويدية

رام الله - دنيا الوطن
قال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، إن قطعان المستوطنين والجمعيات اليهودية، يواصلون الحشد لإحياء ذكرى ما تسمى (خراب الهيكل)، وحشد الآلاف من الصهاينة للتجمع في باحات المسجد الأقصى المبارك وعند حائط البراق لإقامة ما تسمى الصلوات التلمودية والاحتفال بما يسمى (ذكرى خراب الهيكل المزعوم) وتدنيس الأقصى عبر طقوس ذبح البقرة الحمراء.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن تجمع النقابات المهنية الفلسطينية يستنكر جرائم الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرابط والتواجد في باحاته الشريفة.

ويشدد تجمع النقابات على أن ما يقوم به المستوطنين والجماعات اليهودية في باحات المسجد الأقصى والاقتحامات اليومية والحشد لما يسمى إحياء ( ذكرى خراب الهيكل) يعد أمرا خطيرا ويستفز مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

ويقول التجمع، إن ما يحدث في المسجد الأقصى من استعدادات لحشد الآلاف من الصهاينة للاحتفال بما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم هو أمر مرفوض ويمثل تعد كبير على القدس والمسجد الأقصى ويستهدف المرابطين في باحاته الشريفة.

وتابع: "إننا في تجمع النقابات المهنية الفلسطينية نعتبر هذا الأمر بمثابة حرب دينية تستهدف المقدسات وتستهدف المصلين والمرابطين، الأمر الذي يستوجب التصدي له ومواجهة هذه الجرائم والانتهاكات بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك" .

وإننا ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للتدخل الفوري والعاجل ومنع الصهاينة من مواصلة جرائمهم بحق مقدساتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، كما نوجه دعوة لأبناء أمتنا العربية الإسلامية والنقابيين للتحرك والخروج في الساحات والميادين رفضا لجرائم الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.

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